— В каждой игре на арену выходят эти люди в черном и начинают козырять. Правильно Слуцкий сказал, что они выходят и считают себя главными на поле. Главные — игроки, а судьи не должны мешать, — приводит слова Шавло РБ Спорт.
Напомним, после игры 21-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:2), главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий эмоционально раскритиковал работу арбитра Виталия Мешкова.
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"Главные — игроки, а судьи не должны мешать". Шавло поддержал Слуцкого
Экс-генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло поддержал слова главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.
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