- Главным открытием этого сезона назову Эдуарда Сперцяна. Очень техничный игрок, быстро двигает игру вперед. После ухода легионеров на нем строится атакующая игра "Краснодара". На таких игроков ходят смотреть болельщики. Сперцян - одаренный игрок, с хорошей техникой и головой. Думаю, он сможет заиграть в европейском чемпионате, но сейчас лучше оставаться в РПЛ, - передает слова Семина Sport24.
21-летний полузащитник Эдуард Сперцян в текущем сезоне провел за "Краснодар" 20 матчей во всех турнирах (в том числе 18 в Российской премьер-лиге и 2 в Кубке России), забил в играх чемпионата России 6 голов и отдал 4 результативных передачи. В выездном матче 21 тура РПЛ против "Спартака" (2:1) Сперцян принес победу своей команде, оформив дубль. На 5 минуте встречи Эдуард забил гол прямым ударом со штрафного, а на 86 минуте уверенно реализовал пенальти, который был назначен за нарушение правил против него самого.
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"Очень техничный игрок, на таких ходят смотреть болельщики". Семин назвал главное открытие сезона в РПЛ
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин рассказал, какого игрока РПЛ считает главным открытием текущего сезона.
Фото: РПЛ