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"Я думаю, на то, чтобы нас приняли назад, уйдут годы". Наумов - о санкциях ФИФА и УЕФА

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал ситуацию с отстранением российских клубов и сборной России от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
Фото: РИА Новости
Сегодня, 18 марта CAS отказал РФС в рамках дела ФИФА. Во вторник, 15 марта, аналогичное решение было принято в рамках дела УЕФА.

Напомним, РФС просил CAS приостановить на время разбирательства исполнения решений УЕФА и ФИФА об отстранении российских сборных и клубов.

Наумов заявил, что ожидал подобного исхода по итогам рассмотрения апелляции. По его мнению, отстранение российских клубов и национальных сборных будет носить долгосрочный характер.

"Я думаю, на то, чтобы нас приняли назад, уйдут годы. То есть, мое мнение, речь не идет о краткосрочном отстранении нас от европейского, мирового футбола. Те санкции, которые введены против нас – политические, экономические, финансовые, в том числе в области спорта – они, думаю, длительные", - сказал Наумов.

Сборная России 24 марта должна была в Москве сыграть с Польшей полуфинальный стыковой матч ЧМ-2022 в Катаре. 8 марта ФИФА приняла решение отстранить нашу сборную от отборочного турнира, поляки автоматически вышли в финал мини-турнира. Вместо матча со сборной России поляки 24 числа проведут товарищеский матч с Шотландией. Стыковой матч шотландцев с Украиной был перенесен на июнь.

Источник: Матч ТВ

В РФС ожидают решения CAS о возможности переноса отборочного матча ЧМ-2022 сборной России


Теги: Наумов ФИФА УЕФА
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