Руководитель Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц вернулся в Москву. Вечером 20 марта он присутствовал на матче 22 тура чемпионата России "Динамо" - "Ростов" (1:1) и неоднократно попадал в кадры телетрансляции.
9 марта президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщал, что по личным обстоятельствам находится за пределами Российской Федерации и руководит своей организацией дистанционно. По неподтвержденным данным, глава лиги был в Лондоне.
Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Москву
Глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц 20 марта присутствовал на матче 22 тура РПЛ "Динамо" - "Ростов" (1:1).
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