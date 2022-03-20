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Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Москву

Глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц 20 марта присутствовал на матче 22 тура РПЛ "Динамо" - "Ростов" (1:1).
Фото: Getty Images
Руководитель Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц вернулся в Москву. Вечером 20 марта он присутствовал на матче 22 тура чемпионата России "Динамо" - "Ростов" (1:1) и неоднократно попадал в кадры телетрансляции.

9 марта президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщал, что по личным обстоятельствам находится за пределами Российской Федерации и руководит своей организацией дистанционно. По неподтвержденным данным, глава лиги был в Лондоне.


Теги: РПЛ Хачатурянц
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