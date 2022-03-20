- "Армейцы" точно сильнее бело-голубых, "Динамо" и "Зениту" непросто будет против ЦСКА. Красно-синие запросто могут обойти "Динамо" и занять второе место, потом можно и замахнуться на первое, хотя питерцы здорово играют, - передает слова Пономарева Metaratings.ru.
По итогам матчей 22 тура турнирную таблицу Российской премьер-лиги возглавляет "Зенит" из Санкт-Петербурга, набравший 48 очков в 22 матчах. На 5 очков меньше - 43 - у занимающего вторую строчку московского "Динамо", 42 очка у идущего на третьей позиции ЦСКА. В 22 туре все лидеры играли на своем поле - "Зенит" победил тульский "Арсенал" (3:0), ЦСКА разгромил казанский "Рубин" (6:1), "Динамо" сыграло вничью с "Ростовом" (1:1).
Пономарев: ЦСКА запросто может занять второе место, потом можно замахнуться и на первое
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о турнирных перспективах красно-синих после победы над "Рубином" (6:1) в матче 22 тура РПЛ.
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