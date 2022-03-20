- Все новички ЦСКА очень хороши. Думаю, сильнее легионеры только у "Зенита", и то еще посмотрим. У ЦСКА сейчас один из сильнейших составов в России, атака очень сильная, позволяет играть команде нестандартно. Мне они нравятся, - передает слова Тарханова "Евро-Футбол".
В зимнее трансферное окно ЦСКА подписал сразу нескольких полузащитников-легионеров: Юсуфа Языджи, Хорхе Карраскаля, Хесуса Медину и Жан-Филиппа Гбамена. Все они сходу влились в основную обойму красно-синих. В матче 22 тура РПЛ против "Рубина" (6:1) Языджи оформил хет-трик, Медина и Гбамен записали на свой счет по голу и результативной передаче, Карраскаль отличился забитым мячом.
Тарханов: все новички ЦСКА очень хороши. Думаю, сильнее легионеры только у "Зенита"
Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал зимнее усилением красно-синих.
Фото: РПЛ