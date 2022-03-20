Матчи Скрыть

Сделать ставку

Тарханов: что-то у Слуцкого с "Рубином" не получается. Обычно они не проигрывают соперникам так явно

Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал ситуацию в "Рубине" после разгромного поражения от ЦСКА (1:6) в выездном матче 22 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Сложно сказать, что сейчас происходит с "Рубином". Не знаю, насколько сегодняшнее поражение может повлиять на будущее Леонида Слуцкого. Что-то у них не получается, может быть понимания нет. Обычно казанцы не проигрывают соперникам так явно. Но не получается у них сейчас, много ошибок в обороне, и в атаке далеко не все получается, - цитирует Тарханова "Евро-Футбол".

Выездная встреча с московским ЦСКА в рамках 22 тура Российской премьер-лиги завершилась для казанского "Рубина" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого разгромным поражением со счетом 1:6. Гости пропустили в свои ворота 4 гола уже к 26 минуте. Предыдущий матч чемпионата России "Рубин" также проиграл, в 21 туре уступив на своем поле "Ростову" (1:2). В этих двух матчах футболисты казанского клуба получили три удаления - прямую красную карточку в игре с "Ростовом" получил Виталий Лисакович, по две желтые карточки увидели перед собой в игре с ЦСКА Александр Ломовицкий и Сильвие Бегич.


   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Защитник "Локомотива" Рыбус сдал положительный тест на коронавирус
Зарема Салихова раскритиковала идею ужесточения наказания за оскорбление судей 5
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 35
СМИ: семье Кварацхелии поступают угрозы. Футболист "Рубина", скорее всего, не вернется в Россию 8
Источник: РФС может ужесточить наказания и штрафы за оскорбление судей 3
Генич: в "Краснодаре" не так все печально, зарплаты сократили лишь нескольким игрокам 1
Вилков - о Слуцком: нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку 13
Агент Тюкавина прокомментировал информацию о вызове игрока в сборную России
Спартаковцы Умяров и Литвинов покинули расположение молодежной сборной России
Поражение 1:6 от ЦСКА стало самым крупным в истории "Рубина" 1
Языджи забил 6 голов в 4 дебютных матчах за ЦСКА в РПЛ и установил новый рекорд лиги 5
Слуцкий будет готовить "Рубин" к матчу с "Химками" 3
Моуринью прокомментировал крупную победу "Ромы" над "Лацио"
Куман может стать преемником ван Гала в сборной Нидерландов
Тарханов: что-то у Слуцкого с "Рубином" не получается. Обычно они не проигрывают соперникам так явно 1
Мостовой: все игры тура уходят на второй план после того, что ЦСКА сделал с "Рубином". 6:1 - разорвали по частям 6
Тарханов: все новички ЦСКА очень хороши. Думаю, сильнее легионеры только у "Зенита" 2
Удар Зиньковского в "девятку" с линии штрафной принес "Крыльям Советов" выездную победу над "Сочи" (видео) 1
Пономарев: ЦСКА запросто может занять второе место, потом можно замахнуться и на первое 7
Экс-арбитр И. Егоров о судействе в матче ЦСКА - "Рубин": к Левникову и ВАР нет вопросов по решениям 1
"Любого другого тренера за подобные результаты уже бы не было в "Рубине". Р. Билялетдинов высказался о Слуцком 4
"Рома" разгромила в дерби "Лацио" с дублем Абрахама
Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Москву 2
"Аталанта" без Миранчука победила в гостях "Болонью"
"Барселона" разгромила "Реал", забив четыре безответных мяча. Обамеянг оформил дубль 7
"Ахмат" опроверг информацию о штрафе и лишении Семенова капитанской повязки
Силкин: видно, что "Динамо" сейчас не в оптимальной форме. Думаю, пауза в чемпионате должна пойти на пользу 1 эксклюзив
Шварц: Шиманьски - ключевой игрок "Динамо"
"Лет 20 так не ездил. Предыгровая тренировка - вообще ужас, ноги никакие". Полоз - о 17-часовой поездке на поезде 5
Шварц: в матче с "Ростовом" "Динамо" не хватало точности в передачах
Все новости
-