- Сложно сказать, что сейчас происходит с "Рубином". Не знаю, насколько сегодняшнее поражение может повлиять на будущее Леонида Слуцкого. Что-то у них не получается, может быть понимания нет. Обычно казанцы не проигрывают соперникам так явно. Но не получается у них сейчас, много ошибок в обороне, и в атаке далеко не все получается, - цитирует Тарханова "Евро-Футбол".
Выездная встреча с московским ЦСКА в рамках 22 тура Российской премьер-лиги завершилась для казанского "Рубина" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого разгромным поражением со счетом 1:6. Гости пропустили в свои ворота 4 гола уже к 26 минуте. Предыдущий матч чемпионата России "Рубин" также проиграл, в 21 туре уступив на своем поле "Ростову" (1:2). В этих двух матчах футболисты казанского клуба получили три удаления - прямую красную карточку в игре с "Ростовом" получил Виталий Лисакович, по две желтые карточки увидели перед собой в игре с ЦСКА Александр Ломовицкий и Сильвие Бегич.
Тарханов: что-то у Слуцкого с "Рубином" не получается. Обычно они не проигрывают соперникам так явно
Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал ситуацию в "Рубине" после разгромного поражения от ЦСКА (1:6) в выездном матче 22 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"