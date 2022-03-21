По информации "СЭ", повреждение колена 18-летнего футболиста оказалось не слишком серьезным. Из-за этой травмы Захарян пропускает сбор национальной команды России.
В столичном клубе надеются, что полузащитник сможет принять участие в ближайшем туре Российской Премьер-лиги. Следующий матч в чемпионате России "Динамо" проведет 3 апреля против "Краснодара" в гостях.
Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.
В составе сборной России 18-летний футболист дебютировал в сентябре прошлого года, за национальную команду Арсен провел 4 матча.
Стали известны сроки восстановления Арсена Захаряна
Стала известна степень серьезности травмы полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: РФС