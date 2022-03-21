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Стали известны сроки восстановления Арсена Захаряна

Стала известна степень серьезности травмы полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: РФС
По информации "СЭ", повреждение колена 18-летнего футболиста оказалось не слишком серьезным. Из-за этой травмы Захарян пропускает сбор национальной команды России.

В столичном клубе надеются, что полузащитник сможет принять участие в ближайшем туре Российской Премьер-лиги. Следующий матч в чемпионате России "Динамо" проведет 3 апреля против "Краснодара" в гостях.

Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

В составе сборной России 18-летний футболист дебютировал в сентябре прошлого года, за национальную команду Арсен провел 4 матча.


Теги: Захарян Динамо
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