- "Рубин" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА. Обращение связано с первым и вторым голами в ворота казанцев. Дата ближайшего заседания определится позднее, - передает слова представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.
Встреча 22 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Рубин" завершилась с разгромным счетом 6:1 в пользу хозяев поля, при этом 4 гола "армейцев", а также пенальти, с которого они забили еще один гол, стали предметом рассмотрения ВАР. В момент первого гола полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи мог находиться в положении "вне игры", при втором голе возникло подозрение на игру рукой со стороны отдававшего результативный пас хавбека Хесуса Медины.
"Рубин" подал обращение в ЭСК по двум первым голам ЦСКА
"Рубин" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по вопросам судейства в выездном матче 22 тура РПЛ против ЦСКА (1:6).
Фото: РПЛ