— Хорошо, что "Зенит" уже сыграл в этом сезоне два матча с ЦСКА. С ними было бы мучение. У них сейчас очень сбалансированная команда. И Обляков стал получше смотреться на левом фланге. ЦСКА, по моим впечатлениям, сейчас где-то на уровне "Зенита", — рассказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Московский ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого после возобновления сезона в Российской Премьер-Лиге не проиграл ни единого матча. Армейцы в 22 матчах набрали 42 очка и занимают в турнирной таблице третье место.
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Орлов: хорошо, что "Зенит" уже сыграл в этом сезоне два матча с ЦСКА
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