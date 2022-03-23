— В итоге РФС принял решение оставить текущее положение дел. Думаю, для этого у них были убедительные аргументы. Я не против такого решения, поддерживаю его, — цитирует Семина Sport24.
Напомним, на сегодняшнем Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) было принято решение не увеличивать Российскую Премьер-Лигу (РФС) до 18 команд. Возможно, к этому вопросу вернутся позднее.
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Семин поддерживает решение не расширять РПЛ
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал решение не увеличивать РПЛ до 18 команд.
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