— Судьи работают как последний день, — приводит слова Федуна Sport24
Напомним, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Нижним Новгородом" (1:1), главный судья матча Сергей Иванов не наказал защитника нижегородцев Кирилла Гоцука за фол на Айртоне. Бразилец из-за повреждения выбыл на месяц.
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Федун: судьи работают как последний день
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал работу арбитров в последних матчах РПЛ.
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