"Алексис остается в "Локомотиве", для него ничего не меняется, его ситуация остается прежней", - цитирует представителя агентства "РБ Спорт".
Бека-Бека перебрался в "Локомотив" летом прошлого года из французского "Кана". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отличился тремя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными действует до лета 2026 года.
Ранее сообщалось что в приобретении полузащитника заинтересован турецкий "Галатасарай". Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бека-Бека в 3,5 млн евро.
Агент Бека-Бека: Алексис остается в "Локомотиве", для него ничего не меняется
В агентстве Classico Sports Management, представляющем интересы полузащитника "Локомотива" Алекса Бека-Бека, заявили, что их клиент продолжит играть за клуб.
Фото: РПЛ