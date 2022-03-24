— У нас играют преимущественно бразильцы, а эта страна дружественно к нам относится. Также повлияли уверения и гарантии со стороны клуба по отношению к ним. Плюс правильно подобранные слова и немаловажный фактор того, что все хотят стать чемпионами, — приводит слова Аршавина Sport24.
После разрешения ФИФА расположение "Зенита" не покинул ни один иностранный футболист, кроме защитника Ярослава Ракицкого Клуб из Санкт-Петербурга в полном составе пытается защитить чемпионство в России. В настоящий момент команда Сергея Семака с 48 очками в 22 турах Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице первое место.
Источник: Ловрен может вернуться из "Зенита" в АПЛ
"Все хотят стать чемпионами". Аршавин рассказал, почему легионеры "Зенита" не уехали из команды
Зам. гендиректора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, почему клуб не покинул ни один легионер, кроме защитника Ракицкого.
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