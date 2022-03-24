Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Швеция
22:45
ЧехияНе начат
П1 1.96X 3.25П2 4.5
Италия
22:45
Северная МакедонияНе начат
П1 1.19X 7.2П2 17
Уэльс
22:45
АвстрияНе начат
П1 2.9X 2.9П2 2.85
Португалия
22:45
ТурцияНе начат
П1 1.4X 5П2 8.2

Лига Наций УЕФА

Новости
Эстония
0 - 0 0 0
Кипр1 тайм
Молдова
0 - 0 0 0
Казахстан1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Армения
1 - 0 1 0
ЧерногорияПерерыв
Косово
0 - 0 0 0
Буркина Фасо1 тайм
Венгрия
21:30
СербияНе начат
П1 4X 3.25П2 2.03
Шотландия
22:45
ПольшаНе начат
П1 2.49X 2.95П2 3.2
Сделать ставку

"Все хотят стать чемпионами". Аршавин рассказал, почему легионеры "Зенита" не уехали из команды

Зам. гендиректора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, почему клуб не покинул ни один легионер, кроме защитника Ракицкого.
Фото: Getty Images
— У нас играют преимущественно бразильцы, а эта страна дружественно к нам относится. Также повлияли уверения и гарантии со стороны клуба по отношению к ним. Плюс правильно подобранные слова и немаловажный фактор того, что все хотят стать чемпионами, — приводит слова Аршавина Sport24.

После разрешения ФИФА расположение "Зенита" не покинул ни один иностранный футболист, кроме защитника Ярослава Ракицкого Клуб из Санкт-Петербурга в полном составе пытается защитить чемпионство в России. В настоящий момент команда Сергея Семака с 48 очками в 22 турах Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице первое место.

Источник: Ловрен может вернуться из "Зенита" в АПЛ


Теги: Зенит Аршавин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Аршавин — о новом лимите в РПЛ: странно, что его сейчас приняли
Галактионов: Пиняев — будущая суперзвезда? Звезды находятся на небе
Сенников — о расширении РПЛ: спорный вопрос
Титов выступает за расширение РПЛ 1
"Все хотят стать чемпионами". Аршавин рассказал, почему легионеры "Зенита" не уехали из команды 4
Галактионов: формат совместной тренировки обсуждается с Карпиным
Аршавин: если не будет политического вмешательства, то думаю, УЕФА с удовольствием рассмотрит нашу заявку
Официально: Кварацхелия — игрок "Динамо" Батуми
Шварца оштрафовали на 20 тысяч за опоздание на флеш-интервью
КДК РФС не будет применять санкции к Гоцуку за фол на Айртоне 12
Р. Билялетдинов — о Крыховяке: хорошо, что еще вдогонку не полил "Краснодар" грязью 3
Аршавин — об объединении чемпионатов России и Белоруссии: на данный момент это невозможно 1
"Рубин" объявил о приостановке контракта Кварацхелии. Вчера клуб опровергал уход игрока 9
Галактионов рассказал, почему не вызвал в сборную России U21 Севикяна и Иосифова
Слуцкий извинился перед Мешковым 5
Борис Джонсон — о желании России провести чемпионат Европы: не верю, что кто-то всерьез рассмотрит это
Агент Бийола: Яка абсолютно точно вернется в Россию из сборной. В этом нет ни единого сомнения
Кавазашвили: Свинов угробил карьеру, перейдя в "Спартак". Видимо, подумал, что Селихова посадят в запас 8
Агент Бека-Бека: Алексис остается в "Локомотиве", для него ничего не меняется
"Рубин" не будет подавать апелляцию на решение комитета этики РФС по Слуцкому
ЦСКА: Языджи не планирует покидать клуб 2
Галактионов: приятно, что мою работу оценили, но на меня из "Локомотива" никто не выходил
Агент Языджи: информация об интересе "Трабзонспора" - неправда. Юсуф доволен своим положением в ЦСКА
Созин - о наказании Слуцкого: тренер должен работать, учитывая сложную ситуацию. Но отвечать за свое поведение
Источник: Ловрен может вернуться из "Зенита" в АПЛ 6
СМИ: "Трабзонспор" хочет убедить Языджи вернуться в клуб 2
Слуцкого оштрафовали на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировали до конца сезона 11
Деменко: Крыховяка приобрели за большие деньги, сделали капитаном, а он просто плюнул в лицо клубу и ушел 3
Аршавин - о сборной: собрались непонятно где, за забором потренировались. Я не вижу в этом особого смысла 9
"Локомотив" проведет контрольный матч с "Химками"
Все новости
-