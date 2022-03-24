— Думаю, на данный момент это невозможно. Пока все страны играют в еврокубках, никто объединяться не будет, — цитирует Аршавина Sport24.
Ранее ходили слухи, что Российская Премьер-Лига может быть объединена с чемпионатом Белоруссии. В настоящее время клубы чемпионата России планируют увеличить лигу до 18 команд: подобное предложение уже было отправлено в РФС. Исполком организации отложил принятие решения.
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Аршавин — об объединении чемпионатов России и Белоруссии: на данный момент это невозможно
Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался на тему объединения чемпионатов России и Белоруссии.
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