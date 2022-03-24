— Берем ситуацию, что у нас еврокубков, скорее всего, не будет, значит нужно добавлять матчи, потому что у нас огромная страна, но всего 16 команд, — рассказал Титов в интервью ТАСС.
Ранее Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял во внимание желание Российской Премьер-Лиги увеличить число команд в лиге с 16 до 18. Сообщалось, что решение отложено как минимум до конца нынешнего сезона.
Аршавин - о сборной: собрались непонятно где, за забором потренировались. Я не вижу в этом особого смысла
Титов выступает за расширение РПЛ
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался о возможном расширении РПЛ.
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