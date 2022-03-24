"Расстроился, но расстройство было недолгим. Особенно сильных эмоций не испытывал, жил своей жизнью", - цитирует Аршавина Sport24.
Напомним, Аршавин дошел до полуфинала Евро-2008 в составе сборной России. На счету самого игрока на турнире три матча, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
После выступления на Евро "Зенит", за который выступал Аршавин, получил предложение от "Барселоны", но отказал. Впоследствии россиянин перебрался в лондонский "Арсенал", за который в итоге провел 145 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач. После "Арсенала" Аршавин играл за "Зенит", "Кубань" и казахстанский "Кайрат", где завершил карьеру игрока.
Аршавин - о несостоявшемся трансфере в "Барселону": расстроился, но расстройство было недолгим. Жил своей жизнью
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал, как отнесся к тому, что его трансфер в "Барселону" в 2008-м году сорвался.
Фото: РИА Новости