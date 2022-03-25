"Выражу свое мнение: они члены исполкома и на заседании должны думать о российском футболе в целом. О клубных проблемах они должны думать в своих клубах. Так, Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману", - цитирует Афанасьева "РБ Спорт".
Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2004-м году. С того момента клуб один раз стал чемпионом России и один раз завоевал Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне "Спартак" после 22 туров занимает девятое место в РПЛ. В активе красно-белых 27 очков после 22 туров. Кроме того, "Спартак" пробился в плей-офф Лиги Европы, но покинул розыгрыш из-за отстранения всех российских команд от турниров под эгидой УЕФА.
Федун на исполкоме РФС заявил, что потерял 99% состояния
Член исполкома РФС Владимир Афанасьев рассказал, что владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о своих финансовых проблемах на заседании исполкома.
Фото: ТАСС