— Соболев в этом чемпионате как-то не находит себя, до зимы забивал мало. Многие говорили, что ему нужна конкуренция, вот она и появилась.
К тому же Соболев немного потерял нюх, ему надо прибавлять, — цитирует Шавло Bobsoccer.
25-летний Соболев в 26 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение российского футболиста с московской командой истекает в 2026 году.
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Шавло — о Соболеве: немного потерял нюх, ему надо прибавлять
Экс-генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказался о нападающем команды Александре Соболеве.
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