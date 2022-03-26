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Футбольная национальная лига

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СКА-Хабаровск
4 - 0 4 0
ТекстильщикЗавершен
Томь
2 - 5 2 5
ТорпедоЗавершен
Енисей
2 - 1 2 1
Факел2 тайм
Краснодар-2
2 - 0 2 0
ОренбургПерерыв
П1 1.2X 5.8П2 13.5
Спартак-2
1 - 0 1 0
Металлург ЛпПерерыв
П1 1.18X 5.4П2 19
Велес
1 - 0 1 0
Олимп-ДолгопрудныйПерерыв
П1 1.42X 3.75П2 9
Ротор
16:00
НефтехимикНе начат
П1 3.3X 3.25П2 2.18
Алания
16:00
ВолгарьНе начат
П1 1.45X 4.3П2 6.6
КАМАЗ
16:00
АкронНе начат
П1 2.6X 2.9П2 2.95
Кубань
17:00
БалтикаНе начат
П1 3.65X 3.25П2 2.04

Товарищеские матчи. Сборные

Хорватия
17:00
СловенияНе начат
П1 1.58X 3.85П2 6.4
Индия
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БеларусьНе начат
П1 6X 4.1П2 1.51
Финляндия
19:00
ИсландияНе начат
П1 2.19X 3.1П2 3.65
Ирландия
20:00
БельгияНе начат
П1 3.9X 3.15П2 2.1
Англия
20:30
ШвейцарияНе начат
П1 1.72X 3.55П2 5.4
Катар
20:30
БолгарияНе начат
П1 2.02X 3.3П2 4
Испания
21:45
АлбанияНе начат
П1 1.16X 7.4П2 19
Нидерланды
22:45
ДанияНе начат
П1 1.89X 3.35П2 4.5
Германия
22:45
ИзраильНе начат
П1 1.1X 10П2 23
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Кабелла: играть в еврокубках с "Краснодаром", очень молодым клубом, было потрясающе

Бывший полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла высказался о выступлениях в составе российского клуба.
Фото: Getty Images
— Если честно, я отлично провел время в России. Я счастлив, что мне удалось поиграть там. Играть в еврокубках с "Краснодаром", очень молодым клубом, было потрясающе, — цитирует Кабелла SOFOOT.

32-летний Кабелла выступал в составе российского клуба с 2019 года. В начале марта он расторг соглашение с командой, которое истекало в конце сезона. В действующей кампании французский футболист в 18 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал семь результативных передач.


Теги: Краснодар Кабелла
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