Кабелла: играть в еврокубках с "Краснодаром", очень молодым клубом, было потрясающе

Бывший полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла высказался о выступлениях в составе российского клуба.

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— Если честно, я отлично провел время в России. Я счастлив, что мне удалось поиграть там. Играть в еврокубках с "Краснодаром", очень молодым клубом, было потрясающе, — цитирует Кабелла SOFOOT.



32-летний Кабелла выступал в составе российского клуба с 2019 года. В начале марта он расторг соглашение с командой, которое истекало в конце сезона. В действующей кампании французский футболист в 18 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

