"Захарян этот тот, кто сейчас себя реализовывает. Дальше вопрос стабильности. Дай бог, чтобы его опыт укреплялся. Я не могу сказать, что он самый-самый талантливый, с кем я работал. Просто не все смогли реализовать потенциал, а он старается. Многое зависит от окружения, сопутствующих факторов", - цитирует Галактионова "Sport24".
В нынешнем сезоне Захарян провел 23 матча за бело-голубых во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года. В этом году Захаряну исполняется 19 лет. Полузащитник из-за травмы пропустил учебно-тренировочный сбор национальной команды страны. Ожидается, что он сумеет восстановиться к матчу "Динамо" против "Краснодара" в 23 туре РПЛ
Галактионов: не могу сказать, что Захарян самый талантливый из тех, с кем я работал
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о полузащитнике "Динамо" Арсене Захаряне".
Фото: ФК "Динамо"