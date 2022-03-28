Булыкин: я считаю, нужно разобраться с высокими зарплатами игроков

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался на тему зарплат игроков в России.

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— Я считаю, еще нужно разобраться с высокими зарплатами игроков. Тогда у нас будет хороший футбол. Я считаю, правильно, что лимит немного ужесточили в вопросе доморощенных футболистов, — приводит слова Булыкина "Газета.Ru".Напомним, в Российском футбольном союзе ввели новый лимит на легионеров в чемпионате страны. Теперь команды лиги смогут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов.