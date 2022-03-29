— Недопустимо, чтобы Малком в наших реалиях имел зарплату в "Зените" в 500 миллионов рублей. На зарплату Малкома можно было организовать существование еще одного клуба РПЛ! Может, чуть больше потребуется, — приводит слова Терюшкова РБ Спорт.
25-летний Малком выступает за российский клуб с 2019 года, перейдя из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразильский футболист в 27 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал семь результативных передач.
Соглашение между Малкомом и "Зенитом" истекает в 2024 году.
Терюшков: на зарплату Малкома можно было организовать существование еще одного клуба РПЛ
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков высказался о зарплате нападающего "Зенита" Малкома.
Фото: Getty Images