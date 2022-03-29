В рамках 23-го тура чемпионата России "железнодорожники" 2 апреля примут на своем поле "Спартак", а 10 апреля сыграют в гостях с ростовчанами.
"Локомотив" планирует добираться на игру с "Ростовом" поездом. После матча команда вернется в Москву этим же видом транспорта", —цитирует слова пресс-службы московской команды РБ Спорт.
Ранее сообщалось, что из-за временного прекращения работы аэропорта в Краснодаре "Динамо" поедет на гостевой матч через Ставрополь.
По итогам 21 тура "Локомотив" набрал 34 очка и расположился на шестом месте, имея одну игру в запасе. Отставание от четвертой строчки, дающей право на участие в отборе к Лиге Европы в следующем сезоне, составляет 4 балла.
"Локомотив" поедет на матч с "Ростовом" на поезде
"Локомотив" отправится на выездной матч с "Ростовом" на поезде.
Фото: РПЛ