"Что с Айртоном, что без него — "Спартак" на девятом месте. Если он не хочет играть в нашем чемпионате, зачем его держать? Если он за деньги уходит, то надо продавать. Его есть кем заменить", - цитирует Семшова "Матч ТВ".
Напомним, ранее появилась информация, что Айртон в ближайшее время на правах аренды переберется в бразильский "Фламенго" до конца сезона. По условиям аренды у "Фламенго" будет право выкупа за сумму порядка 9-10 млн евро. Сегодня Айртон прибыл в Рио-де-Жанейро для прохождения медицинского обследования перед оформлением перехода.
В нынешнем сезоне на счету бразильца 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной голевой передачей.
Семшов: что с Айртоном, что без него - "Спартак" на девятом месте
Бывший полузащитник "Динамо" Игорь Семшов высказался о возможном уходе защитника Лукаса Айртона из "Спартака".
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