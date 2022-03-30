- Есть частный клуб и хозяин, как у "Краснодара", завтра скажут, что хотят платить такую зарплату - и что? Мы уже проходили через это в некоторых видах спорта - нигде не дается положительный эффект. Я думаю, сами клубы будут решать, какую зарплату надо платить футболистам, - передает слова Иванова Metaratings.ru.
Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о желательности введения новой системы оплаты труда спортсменов - с потолком зарплат, минимальным базовым окладом и основной частью, определяемой премиальными за конкретные результаты и показатели.
Министр спорта РФ: нужно установить минимальную зарплату спортсменам, а остальные доходы заложить в премиальные
Г. Иванов: думаю, клубы будут сами решать, какую зарплату надо платить
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слова министра спорта РФ Олега Матыцина о желательности введения новой системы зарплат для спортсменов.
Фото: ФК "Урал"