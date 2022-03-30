"Фантастический балабол. У которого Урунов «будет стоить 25-30 миллионов евро». Даже комментировать этого баснописца не хочется, столько было сказано. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде", - цитирует слова Салиховой "СЭ".
Ранее РФС опубликовал сведения о сумме вознаграждений посредникам в 2021 году. Согласно этому отчету, "Спартак" в прошедшем году потратил больше всех на комиссии агентам.
Бывший генеральный директор "Спартака", занимающий сейчас аналогичную должность в "Уфе", Шамиль Газизов заявил, что его не удивляет эта информация. По словам Газизова, при нем "Спартак" тратил значительно меньше.
Зарема - о словах Газизова: фантастический балабол, у которого Урунов будет стоить 25-30 миллионов евро
Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова ответила на слова Шамиля Газизова, который ранее комментировал высокие траты красно-белых на комиссии агентам.
Фото: Getty Images