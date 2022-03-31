Осинькин рассказал, как "Крылья Советов" поедут на гостевой матч с "Ростовом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал, как команда будет добираться на матч с "Ростовом".

Фото: РПЛ





"Летим до Ставрополя, оттуда на автобусе едем до Ростова-на-Дону. На следующий день после игры едем обратно до Ставрополя, а оттуда на самолете летим до Екатеринбурга", - заявил наставник "



Аналогичным маршрутом из-за приостановления работы краснодарского аэропорта на игру с "быками" 3 апреля отправится " Самарцы 2 апреля в рамках 23-го тура чемпионата России примут на своем поле "Уфу", а 6 апреля сыграют в Ростове-на-Дону."Летим до Ставрополя, оттуда на автобусе едем до Ростова-на-Дону. На следующий день после игры едем обратно до Ставрополя, а оттуда на самолете летим до Екатеринбурга", - заявил наставник " РБ-Спорт ".Аналогичным маршрутом из-за приостановления работы краснодарского аэропорта на игру с "быками" 3 апреля отправится " Динамо ". " Локомотив " на гостевой матч с "Ростовом" 10 апреля будет добираться на поезде.