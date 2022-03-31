Нигерийский посол заявил о готовности футболистов этой страны играть за российские клубы

Посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху заявил, что футболисты этой страны готовы играх в российских клубах.

Фото: Getty Images

"Если какой-то футбольный клуб, в России или в другой стране, в поиске талантливых футболистов, в Нигерии есть те, кого можно пригласить. Спорт — это один из столпов как внешней, так и внутренней политики. Мы используем спорт для продвижения нигерийской культуры, талантливых нигерийцев", — приводит слова посла "РИА Новости".



Ранее в ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить клубы из России от еврокубков, а сборные – от международных соревнований. Иностранным игрокам в составе российских команд было разрешено приостанавливать действие соглашений до 30 июня без угрозы введения штрафных санкций.