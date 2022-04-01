"Мы хотим играть в Европе. Мы уже играли в Европе, и нам хорошо от этих матчей, от этой жизни — европейской футбольной. Ну чего вы тут придумываете? Посмотрим, как дальше будет", — заявил комментатор в эфире "Радио Зенит".
Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз в случае приостановки членства в УЕФА может уйти в Азиатскую конфедерацию футбола. Позднее стало известно, что на конгрессе ФИФА этот вопрос обсуждаться не станет.
Орлов - о варианте ухода России в Азиатскую конфедерацию футбола: хотим играть в Европе. Чего вы тут придумываете?
Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.
Фото: РИА Новости