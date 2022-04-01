По информации источника, украинские игроки входят в сферу интересов клуба из Турции.
Руководство "Истанбула" ждет ответа от Ракицкого и Ордеца – в клубе рассчитывают заключить соглашение хотя бы с одним из игроков обороны.
Контракт Ракицкого с "Зенитом" был расторгнут по просьбе игрока в связи с тяжелым семейным положением. Соглашение Ордеца с "Динамо" не было расторгнуто, но украинец покинул московскую команду.
"Истанбул" в нынешнем сезоне занимает шестое место в чемпионате Турции - в 30 матчах команда набрала 47 очков.
Источник: Metaratings.
СМИ: "Истанбул" намерен подписать Ракицкого и Ордеца
Экс-защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий и футболист "Динамо" Иван Ордец могут продолжить карьеру в "Истанбуле".
Фото: ФК "Зенит"