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СМИ: "Истанбул" намерен подписать Ракицкого и Ордеца

Экс-защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий и футболист "Динамо" Иван Ордец могут продолжить карьеру в "Истанбуле".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, украинские игроки входят в сферу интересов клуба из Турции.

Руководство "Истанбула" ждет ответа от Ракицкого и Ордеца – в клубе рассчитывают заключить соглашение хотя бы с одним из игроков обороны.

Контракт Ракицкого с "Зенитом" был расторгнут по просьбе игрока в связи с тяжелым семейным положением. Соглашение Ордеца с "Динамо" не было расторгнуто, но украинец покинул московскую команду.

"Истанбул" в нынешнем сезоне занимает шестое место в чемпионате Турции - в 30 матчах команда набрала 47 очков.

Источник: Metaratings.


Теги: Ракицкий Ордец Динамо Москва Зенит Зарубежные трансферы Российские трансферы
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