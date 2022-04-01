Ранее в России действовала схема лимита "8+17" - команде разрешалось заявить не более восьми иностранных игроков, все они могли одновременно выходить на поле.
Теперь клуб Премьер-лиги сможет включить в заявку на сезон 13 легионеров, играть могут одновременно восемь из них.
Ранее переход к новому формату лимита анонсировал глава РФС Александр Дюков. Изменения вступят в силу в РПЛ в сезоне 2022/2023.
Источник: Телеграм-канал "Матч ТВ. Только новости".
СМИ: Минспорта РФ подготовило указ о новом формате лимита на легионеров в РПЛ
Министерство спорта России проект указа об увеличении мест для легионеров в заявки на матч РПЛ.
Фото: РФС