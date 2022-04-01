По информации источника, футболист будет готов выйти на поле. Из-за повреждения он пропустил сборы национальной команды в марте.
Захарян играет в основном составе москвичей с сезона 2020/2021 - тогда он вышел на поле в 13 играх, отличился тремя голами и тремя голевыми передачами. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 23 матча в составе бело-голубых, в которых забил 5 голов и отдал 8 голевых передач
Источник: Sport24.
СМИ: Захарян готов выйти на поле в матче с "Краснодаром"
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян в штатном режиме готовится к матчу с "Краснодаром".
Фото: Getty images