"Я уже отвечал на похожий вопрос. Дело в особенностях учёта. В частности, производилось расторжение договоров с рядом игроков и бывших сотрудников, которое по законодательству предусматривает единовременные выплаты. По согласованию с советом директоров клуба, менеджмент провёл ряд операций, которые снизят расходы акционера клуба в среднесрочной перспективе", - приводит слова Леонченко "Чемпионат".
Напомним, сегодня Российский футбольный союз опубликовал отчет о финансовых показателях клубов РПЛ. Самым убыточным клубом чемпионата в прошедшем году оказался "Локомотив", который ушел в минус на 2,29 миллиарда рублей. На втором месте по убыткам "Спартак" (1,03 млрд), на третьем - ЦСКА (0,98 млрд).
"Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе "железнодорожников" 48 набранных очков. За последние трансферные окна красно-зеленые подписали 11 футболистов общей стоимостью в более 40 млн евро.
В "Локомотиве" прокомментировали убытки в размере 2,3 млрд рублей
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко отреагировал на информацию о том, что красно-зеленые стали самой убыточной командой 2021 года.
Фото: ФК "Локомотив"