"Цепляют ли как-то реплики Заремы? Она слишком категорична, но мне бы не хотелось вступать в полемику. Все команды, которые проигрывают, пытаются искать проблемы на стороне. Например, в арбитрах.
Что касается "Спартака", когда команда находится на десятом месте в таблице чемпионата, она должна поискать проблемы сначала в себе, а уже потом - во всех остальных", - цитирует Аршавина РБК Спорт.
Напомним, "Зенит" досрочно в этом сезоне выиграл чемпионский титул. Команда Сергея Семака сделала это в 27-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), обыграв на своем поле "Локомотив" (3:1). Сезон-2021/22 петербургский клуб закончил, имея в своем активе 65 очков. В последнем туре сине-бело-голубые проиграли "Нижнему Новгороду" (0:1).
"Спартак" финишировал на 10-м месте в таблице РПЛ, набрав в 30 матчах 38 очков. В минувшее воскресенье, 29 мая, красно-белые стали обладателями Кубка России, обыграв в финале в "Лужниках" московское "Динамо" (2:1).
Аршавин - о "Спартаке": когда команда на десятом месте, она должна поискать проблемы сначала в себе
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о критике в адрес клуба со стороны жены владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Фото: ФК "Зенит"