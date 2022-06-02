Роман Пилипчук в течение двух лет являлся помощником главного тренера московского “Спартака” Массимо Карреры. С февраля текущего года Роман Михайлович считается безработным.
По информации источника, в скором времени Пилипчук может стать главным тренером словенского “Целе”. С российским коучем готовится подписание полноценного контракта.
В прошлом сезоне “Целе” финишировал в словенской Лиге на 8-й позиции в турнирной таблице.
Помимо работы в “Спартаке” Роман Пилипчук являлся ассистентом тренера в грозненском “Ахмате”. Главным тренером Пилипчук был в “Спартаке-2”, “Олимпе-Долгопрудный” и минском “Динамо”.
Источник: "Чемпионат"
Экс-тренер “Спартака” Пилипчук может возглавить словенский “Целе”
Роман Пилипчук может стать главным тренером словенского клуба.
Фото: РПЛ