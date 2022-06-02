Напомним, сам Бакаев после финала Кубка России, в котором "Спартак" обыграл "Динамо" (2:1) заявил, что клуб не предложил ему новый контракт. Срок соглашения футболиста со столичным клубом истек по окончании сезона.
Вчера, красно-белые официально объявили о расставании с игроком.
"Не знаю, что внутри произошло, но для меня этот уход непонятен. Когда уходят свои воспитанники, да еще в расцвете сил, да еще имея прецедент Дзюбы - это не очень хорошо.
Но если говорить о "Зените", то пока не вижу, на какой позиции он там сможет играть", - цитирует Широкова РБ Спорт.
Полузащитник Зелимхан Бакаев в текущем сезоне провел 36 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Всего за "Спартак" 25-летний футболист сыграл в 105 матчах, на его счету 14 забитых мячей.
Ранее появилась информация, что Бакаев уже согласовал контракт с "Зенитом" и перейдет в стан сине-бело-голубых летом.
Широков: для меня непонятен уход Бакаева из "Спартака"
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева из "Спартака".
Фото: РПЛ