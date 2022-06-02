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Источник: "Зенит" отказался от трансфера Лантратова

Голкипер "Химок" Илья Лантратов не перейдет в "Зенит".
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, сине-бело-голубые договорились с "Химками" о выкупе Лантратова за 3,5 млн евро, но в итоге отказались от этого трансфера. Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" отпугнул инцидент с участием Лантратова и болбоя в матче "Химок" со "СКА-Хабаровском" в стыках за место в РПЛ.

В завершившемся сезоне Илья Лантратов провел 33 матча за "Химки" во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей и 11 раз оставлял ворота на замке. Ранее голкипер выступал за белгородский "Салют", "Локомотив-2", "Шинник", "Балтику" и воронежский "Факел".

Контракт Лантратова с "Химками" истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"


Лантратов Химки Зенит РПЛ Российские трансферы
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