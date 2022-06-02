Как сообщает источник, сине-бело-голубые договорились с "Химками" о выкупе Лантратова за 3,5 млн евро, но в итоге отказались от этого трансфера. Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" отпугнул инцидент с участием Лантратова и болбоя в матче "Химок" со "СКА-Хабаровском" в стыках за место в РПЛ.
В завершившемся сезоне Илья Лантратов провел 33 матча за "Химки" во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей и 11 раз оставлял ворота на замке. Ранее голкипер выступал за белгородский "Салют", "Локомотив-2", "Шинник", "Балтику" и воронежский "Факел".
Контракт Лантратова с "Химками" истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Зенит" отказался от трансфера Лантратова
Голкипер "Химок" Илья Лантратов не перейдет в "Зенит".
Фото: РПЛ