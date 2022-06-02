По информации источника, наиболее вероятен сценарий, при котором разрешение будет распространяться на весь сезон 2022/2023, а не только на ближайшие полгода.
Отмечается, что команды Российской Премьер-лиги опасались того, что ФИФА примет решение освободить иностранных футболистов от контрактных обязательств перед российскими клубами, но на такой шаг международная организация не пойдет.
В марте в ФИФА разрешили легионерам, представляющим клубы РПЛ, приостанавливать свои соглашения до 30 июня включительно.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: ФИФА продлит возможность приостановки контрактов легионеров РПЛ на полгода-год
ФИФА может продлить разрешение иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с клубами.
Фото: РПЛ