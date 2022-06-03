"На следующей неделе мы определимся с позицией генерального директора… У нас уже есть человек на примете на должность гендиректора. Это человек, имеющий отношение к спорту и к системе управления спортом. Максимально хорошо знающий правовую сторону и экономическую. Разбирающийся во всех тенденциях и веяниях спортивной жизни страны. Окончательное решение примет совет учредителей", - цитирует функционера Metaratings.
В начале мая пост генерального директора подмосковной команды покинул Владимир Габулов. Он занимал должность с декабря 2021 года.
"Химки" завершили сезон Российской Премьер-лиги в зоне стыковых матчей – на 13-м месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Юрана в борьбе с "СКА-Хабаровском" сохранили прописку в элитном дивизионе благодаря преимуществу по разнице забитых и пропущенных мячей (3-1).
"Химки": на следующей неделе определимся с позицией гендиректора – есть человек на примете
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о процессе выбора генерального директора клуба.
Фото: ТАСС