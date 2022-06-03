По данным источника, руководство коллектива из Турции рассматривало вариант с приобретением российского футболиста, но решило отказаться от этой идеи. Клуб сконцентрировался на организации трансфера форварда Венсана Абубакара, который на данный момент представляет "Аль-Наср" в чемпионате Саудовской Аравии.
Ранее Дзюба покинул "Зенит" - у игрока истек срок контракта с клубом. Россиянин играл в составе питерцев с сезона 2015/2016. 2 июня в СМИ появилась информация, что сценарий с продолжением карьеры в Турции форвард рассматривает как основной – ранее сообщалось, что переговоры с ним ведет "Фенербахче".
Источник: Metaratings
СМИ: "Фенербахче" не подпишет контракт с Дзюбой, клуб сконцентрирован на покупке Абубакара
Руководство "Фенербахче" не планирует подписывать контракт с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"