Напомним, сегодня член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил, что контракт с Жирковым продлен не будет, россиянин покинет клуб на правах свободного агента.
"Я думаю, что это конец его карьеры в РПЛ. Насколько я знаю Жиркова, он еще может поиграть. Может в ФНЛ. Он может быть играющим тренером, сейчас такое практикуется. Если есть силы - обязательно продолжит играть", - приводит слова Кондрашова "Спорт день за днем".
Защитник Юрий Жирков в составе "Химок" провел 3 матча (122 минуты), результативными действиями в этих играх 38-летний футболист не отметился.
До перехода в "Химки" последним клубом Жиркова был "Зенит". Также Жирков защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси".
В "Химках" сообщили, что Жирков и Мамаев покинули клуб
Экс-игрок "Зенита": Жирков может быть играющим тренером, сейчас такое практикуется
Фото: ФК "Химки"