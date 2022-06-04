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Источник: большинство клубов поддержали предложение ЦСКА по переносу даты начала РПЛ

Старт Российской Премьер-лиги сезона-2022/23 может быть перенесен.
Фото: РПЛ
Напомним, накануне СМИ сообщили, что ЦСКА предлагает РПЛ перенести старт сезона-2022/23 на 24 июля, чтобы футболисты, в том числе и легионеры, задействованные в июньских матчах сборных, успели должным образом отдохнуть.

По информации источника, на общем собрании клубов РПЛ 30 мая большинство команд, включая московские клубы и "Зенит", поддержали эту идею. От петербуржцев даже планировалось направить официальное письмо в ее поддержку.

Точной даты старта сезона и календаря пока нет, но в СМИ была информация, что матч за Суперкубок России-2022 между "Зенитом" и "Спартаком" должен пройти 9 июля. Матчи 1-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/23 пройдут с 15 по 17 июля.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

СМИ: ЦСКА предложил начать новый сезон РПЛ на неделю позже, чтобы игроки успели отдохнуть


РПЛ
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