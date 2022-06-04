По данным источника, "Оренбург" договорился с "Зенитом" о переходе Кирилла Капленко. В завершившемся сезоне белорусский полузащитник провел 29 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Он находился в молодежной системе "Зенита" с 2017 года.
Кроме того сообщается, что защитник Данила Хотулев и полузащитник Дмитрий Васильев также остаются в "Оренбурге". Новичок РПЛ продлил их арендные соглашения еще на сезон.
Напомним, "Оренбург" занял третье место по итогам ушедшего сезона в ФНЛ и пробился в стыковые матчи за место в РПЛ, где прошел "Уфу" (2:2; 2:1).
Источник: РБ Спорт
Источник: "Оренбург" договорился о сохранении трех игроков "Зенита".
Футболисты "Зенита" Кирилл Капленко, Данила Хотулев и Дмитрий Васильев продолжат выступать за "Оренбург".
Фото: ФК "Оренбург"