- Слушайте, я в системе клуба уже 12 лет. Играл и работаю. Абсолютно спокойно к этим разговорам отношусь. Что мы играем в Премьер-лиге, что не играем - чемпионом является "Зенит". Лучше в себе покопайтесь. С нами и без нас "Зенит" становится чемпионом. При этом, когда мы вышли в Премьер-лигу, чемпионом стал "Спартак". Подобные параллели могут проводить только диванные эксперты. Если интересно - говорите, я не против, - передает слова Андреева "СЭ".
"Зенит" из Санкт-Петербурга в прошедшем сезоне досрочно завоевал золотые медали чемпионата, гарантировав их себе по итогам 27 тура Российской премьер-лиги. Это уже четвертое чемпионство сине-бело-голубых подряд - ранее они побеждали в РПЛ в сезонах 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. "Оренбург" выступал в высшем дивизионе только в первых двух из четырех чемпионских сезонов "Зенита" подряд. При этом во всех 6 очных встречах этих клубов в истории чемпионатов России победу одержали петербуржцы, забив в этих матчах 13 голов и пропустив 3.
"С нами и без нас "Зенит" становится чемпионом". Спортдиректор "Оренбурга" прокомментировал пересуды о "фарм-клубе"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отреагировал на вопрос об обвинениях уральцев в слишком тесных связях с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"