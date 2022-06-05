Ранее появилась информация, что у воронежцев есть проблемы со стадионом. РФС выдал "Центральному стадиону профсоюзов" временную лицензию с возможностью исправления всех недочетов до 6 июля. Благодаря этому, воронежцы получили лицензию для участия в РПЛ.
По информации источника, если воронежский клуб в итоге не получит лицензию для участия в РПЛ, "Уфа" будет готова заменить "Факел". Отмечается, что в таком случае у башкирского клуба не возникнет проблем с поиском спонсоров, которые закроют бюджет команды.
28 мая "Уфа" дома проиграла в ответном стыковом матче "Оренбургу" (1:2). В первой игре была зафиксирована ничья 2:2. По сумме двух матчей победил "Оренбург" (4:3), эта команда в следующем сезоне сыграет в РПЛ. "Уфа" вылетела из Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Уфа" готова заменить "Факел" в РПЛ
Руководство "Уфы" отслеживает ситуацию вокруг "Факела".
Фото: ФК "Уфа"