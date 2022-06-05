По словам президента "Оренбурга", сейчас активно идёт подготовка стадиона к новому сезону.
"Основные работы по трибунам и всему остальному в высокой степени готовности. Все инфраструктурные моменты будут готовы", - говорит президент клуба Василий Еремякин.
В прошлом сезоне ФНЛ "Оренбург" занял 3-е место в турнирной таблице. В стыковых матчах команде противостояла "Уфа".
Первый матч в Оренбурге завершился со счётом 2:2. Но в выездном матче "Оренбург" переиграл противника с результатом 2:1 и пробился в Премьер-Лигу.
Источник: "Чемпионат"
В "Оренбурге" рассказали о готовности стадиона принимать матчи РПЛ
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о подготовке стадиона к возобновлению Российской Премьер-Лиги.
Фото: ngenix.net