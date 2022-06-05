"Почему руководство РФС должно наказывать болельщиков воронежского клуба и футболистов. Все выполняют свою работу. Вопросы надо задавать администрации "Факела". Что нужно сделать, чтобы подобные ситуации не повторялись? Надо все начинать делать с регламента. Его нужно поменять, чтобы не повторялись ситуации, как со стадионом "Оренбурга", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Годом ранее "Оренбург" не смог попасть в Российскую Премьер-лигу, так как не получил лицензию РФС-1. По итогам минувшего сезона Футбольной национальной лиги команда попала в зону стыковых матчей и добыла путевку в элитный дивизион, оказавшись сильнее "Уфы" в двухматчевом противостоянии.
"Факел" завершил розыгрыш ФНЛ на второй строчке и напрямую вышел в РПЛ. Позднее в СМИ появилась информация, что воронежский коллектив испытывает проблемы со стадионом, но РФС выдал "Центральному стадиону профсоюзов" временную лицензию – клуб получил возможность устранить недочеты к 6 июля.
Заварзин – о временной лицензии "Факела": вопросы надо задавать администрации клуба, регламент нужно поменять
Экс-глава РПЛ Юрий Заварзин поделился мнением о выдаче "Факелу" временной лицензии из-за проблем со стадионом.
Фото: ФК "Воронеж"