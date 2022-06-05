"Любому тренеру хочется претендовать на еврокубки по итогам сезона, любой тренер строит краткосрочные и долгосрочные планы, но мой приоритет на предстоящий год — качественно отработать контракт, сделав с "Ахматом" шаг вперед", - рассказал россиянин "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Талалаев может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Греции. Соглашение грозненцев с российским специалистом рассчитано до окончания следующего сезона.
Минувший розыгрыш Российской Премьер-лиги "Ахмат" завершил на седьмой строчке турнирной таблицы, записав на свой счет 42 очка в 30-ти матчах.
Талалаев: любой тренер хочет претендовать на еврокубки, мой приоритет – отработать контракт с "Ахматом"
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о своем будущем в клубе.
Фото: РПЛ