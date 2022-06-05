По данным источника, вопрос о продолжении работы россиянина в коллективе был решен после личного разговора специалиста с владельцем клуба Борисом Ротенбергом. Сообщается, что сочинцы подтвердят информацию о продлении контракта в ближайшее время.
Ранее появилась информация об интересе к Федотову со стороны "Спартака", "Динамо" и ЦСКА.
"Сочи" по результатам минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги завоевал первые в своей истории серебряные медали первенства.
Источник: Metaratings
СМИ: Ротенберг лично уговаривал Федотова продолжить работу в "Сочи"
Владимир Федотов продолжит тренировать "Сочи" в следующем сезоне.
Фото: ФК "Сочи"